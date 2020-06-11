Перестрелка во дворе жилого дома в Краснодаре попала на видео

В Краснодаре во дворе ЖК «Каскад» между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого было совершено несколько выстрелов. Момент инцидента был зафиксирован камерами видеонаблюдения и очевидцами.

На кадрах видно, что внезапно люди начинают убегать с детской площадки, после чего между мужчинами начинается словесная «разборка», они садятся в автомобили и уезжают.

«Изъяты гильзы, предварительно от травматического оружия», – пишет «Живой Краснодар» со ссылкой на УМВД России по региону.

На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.