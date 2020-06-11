В Кремле ответили на «новые жесткие санкции» США

Планы американских политиков ввести новые жесткие санкции против России так и останутся на уровне планов, рассчитывают в Кремле.

«Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права», - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также он добавил, что данные события не способствуют нормализации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Республиканский исследовательский комитет предложил ввести дополнительные санкции против России, предлагая признать ее «спонсором терроризма», ввести ограничения против компаний, поддерживающих нефтегазовые проекты страны. Например, в санкционный список предложено внести Внешэкономбанк (ВЭБ) и исключить Россию из международной системы платежей SWIFT.

Также Песков назвал российско-американские отношения «сакральной жертвой», которая приносится для набора сторонников перед очередными выборами президента США. По его словам, ситуация повторяется в ходе каждой президентской кампании в Штатах, о чем Кремль сожалеет.