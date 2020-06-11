На Кубани отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами

Ограничительные меры, введенные на Кубани с 31 марта, начали постепенно снижаться с середины мая. С 6 июня власти региона открыли для посещения скверы и парки, а также набережные и стадионы. С завтрашнего дня, согласно решению губернатора Вениамина Кондратьева, на Кубани будут отменены пропуска для передвижения между муниципалитетами.

«С нуля часов 12 июня пропускной режим между муниципальными образованиями Краснодарского края отменить. Чтобы с нуля часов красные пропуска уже перестали действовать», - объявил Кондратьев, выслушав мнение членов оперштаба.

Как прокомментировала главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина, послабление режима ограничений на Кубани не привело к ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом.