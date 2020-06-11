«Человечество в начале пути к звездам»: в Роскосмосе предсказали покорение новых планет

Генеральный директор компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов выразил мнение, что человечество находится только в начале своего космического пути к покорению новых планет.

«Само по себе освоение космоса началось с мечты о том, что человек, покоривший земные просторы, моря и океаны, однажды сможет покорить и космическое пространство, проложит дорогу к звездам и новым планетам», - отметил Лоскутов.

По его словам, благодаря писателям и поэтам мечта была донесена до людей в творческой форме, а приступили к работе над воплощением уже технические специалисты и представители науки.

Он считает, что интерес к космическим полетам у человечества со временем только возрастет, оно находится «в самом начале пути к звездам».

Развитию ситуации помогут коммерческие полеты, но желающие отправиться в неизведанное пока не готовы платить достаточно за столь дорогое удовольствие. Это не дает направлению развиваться быстрыми темпами, заявил Лоскутов РИА Новости.

Ранее SpaceX Илона Маска провела успешный пуск первого управляемого космического корабля, построенного частной компанией. Корабль Crew Dragon успешно доставил двоих астронавтов на МКС.