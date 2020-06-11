Ученые создали модель эмбриона человека из стволовых клеток

Ученые из Кембриджского университета в Великобритании и Института Хабрехта в Нидерландах создали модель эмбриона человека из стволовых клеток.

3D-модель отражает расположение элементов эмбриона в состоянии, когда ему еще нет и месяца. Она воссоздает период, когда в организме закладываются слои клеток, формирующие в будущем все системы.

На данном этапе развития у человека часто появляются предпосылки к формированию будущих отклонений. Ранее исследовать его было очень тяжело, модель эмбриона должна помочь в этом.

Ученые подчеркивают, что эксперименты могут помочь решить проблемы бесплодия и выкидышей, они безопасны и соответствуют этическим нормам, сообщает научный журнал Nature.

Ранее ученые рассказали, какие продукты ускоряют старение организма. Проблему исследовали испанские специалисты из Центра по борьбе с ожирением и питанию при Университете Наварры.