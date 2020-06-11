«Сакральная жертва»: Песков об отношениях РФ и США перед американскими выборами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал российско-американские отношения «сакральной жертвой», которая приносится для набора сторонников перед очередными выборами президента США.

«Российско-американские отношения для американских политиков становятся такой сакральной жертвой, которую необходимо принести, если хочешь добиться какого-то успеха в электоральных делах», - отметил Песков.

По его словам, ситуация повторяется в ходе каждой президентской кампании в Штатах, о чем Кремль сожалеет.

Ранее Песков рассказал о планах Владимира Путина на День России 12 июня. Он отметил, что президент не планирует посещать вечерний концерт на Красной площади.