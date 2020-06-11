В МИД РФ заявили об ответных мерах на возможную переброску США ядерного оружия в Польшу

Первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов отреагировал на слова посла Соединенных Штатов в Варшаве Джоржетт Мосбахер о том, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из ФРГ в Польшу. Он подчеркнул, что Москва примет исчерпывающие ответные меры на любой военный потенциал, угрожающий России.

«Не давая оценок конкретным инициативам зарубежных государств в рамках военно-политических блоков, можно отметить, что использование средств давления на партнеров и противопоставление одних союзников другим - неконструктивный путь», - приводит РИА Новости слова Титова.

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер предложила Варшаве разместить на своей территории американские ядерные ракеты, если власти Германии примут решение отказаться от части ядерного арсенала. Ее заявление стало ответом на активизировавшуюся в ФРГ дискуссию о необходимости вывода находящегося там с середины 1950-х годов американского ядерного потенциала.