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Телеканал «Звезда» стал одним из первых по проведению скрининг-тестов на антитела

Кирилл Васин
Карина Харитонова
15:10 11.06.2020
Для исследования используется технология, опробованная в китайском Ухане.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Наш телеканал стал одним из первых в России, где применяют так называемые скрининг-тесты на антитела - быстрый и точный способ узнать, встречался ли организм человека с коронавирусом.

Впервые технология была опробована в бывшем центре распространения вируса - китайском Ухане. Теперь она помогает контролировать здоровье сотрудников «Звезды».

В здании телеканала не бывает ни одного постороннего человека. Просто так, даже по работе, сюда нельзя заходить, если только необходимо сдать кровь - здесь развернуты несколько пунктов ее забора, результат анализа будет готов в конце дня сдачи.

Для анализа на антитела достаточно пяти миллилитров крови. Делать его будут медики в лаборатории, но обрабатывают кровь еще на месте. 

«Мы ее загружаем в центрифугу, она крутится на большом количестве оборотов на протяжении 15 минут, и происходит отделение форменных элементов от ее жидкой составляющей. И вот мы получаем сыворотку, с которой проводим исследование», - делится представитель российско-китайской группы по предотвращению распространения COVID-19 Русудан Мамардашвили.

Исследование проводят в «Институте стволовых клеток человека» совместно с ассоциацией Silkway Rally. В переводе на русский - «Шелковый путь». Название известно многим по гоночному автомарфону. Но это уже давно больше, чем соревнования, - это настоящая транснациональная логистическая платформа. Она в этот раз позволила получить бесценный опыт в борьбе с коронавирусом прямо из Уханя.

«Китайская администрация быстро откликнулась, предоставила нам свои технологии, которые они уже разработали, соответственно, мы провели ряд телемостов по передаче этих технологий, теперь нами этот бесценный опыт передается ученым, которые проводят исследования по борьбе с пандемией», - отметил директор по безопасности и маршруту международного ралли «Шелковый путь» Виктор Соколов.

На связи с Россией - ученые, врачи и лично руководитель китайского комитета по борьбе с коронавирусом. Рассказывают о том, как сами используют тесты на антитела - иммуноглобулины.

Если они не выявлены, контакта с вирусом не было. В крови больного антитела будут класса M. А уже переболевший имеет антитела класса G. И вот как долго они сохраняются в организме, а значит, есть иммунитет, интересует российских врачей больше всего.

«Сохраняются достаточно долго. Например, у людей, которые заболели в январе-феврале, эти антитела сохраняются до сих пор, то есть можно говорить как минимум о пяти-шести месяцах», - считает технолог Ассоциации управления предприятиями здравоохранения Ню Инбо.

Из Китая в Россию перешел не только опыт - нам доставили сами скрининг-тесты на антитела. Зарегистрированные и проверенные, они отличаются, как говорят специалисты, высокими показателями точности.

«Он состоит из двух основных важных показателей - это чувствительность, если вот есть сто человек, у которых имеются антитела, сколько он из них сможет выявить, и показатель специфичности - это насколько точно тест выявляет именно эти антитела к этому вирусу, а не к другим», - объяснил генеральный директор ПАО «Институт стволовых клеток человека» Артур Исаев.

Скрининг-тесты в первую очередь нужны тем, кто не прекращал работу во время пандемии. Например, журналистам. Наша съемочная группа была единственной, кто вместе с военными летчиками эвакуировал российских граждан из Китая. Только журналисты телеканала «Звезда» работали во время гуманитарной миссии в Италии и Сербии. В самой телерадиокомпании оперативно приняли меры безопасности: масочный режим, дезинфекция рабочих мест, ежедневный мониторинг состояния здоровья. Сотрудники сдавали экспресс-тесты на коронавирус. Теперь - на антитела.

«Мы уже видим, что порядка 4-5% сотрудников из проверенных - это люди, которые контактировали с коронавирусом в той или иной степени: кто-то уже переболел, кто-то находится в активной фазе болезни, тем самым, при переходе на режим стабилизации в компании, то есть когда будет полностью прекращена дистанционная работа и все сотрудники вернутся в здание, мы будем понимать с гарантией 99,9%, что люди, которые находятся в здании, не инфицированы», - рассказал первый вице-президент - управляющий директор АО «ТО “Красная звезда "» Александр Орлов.

Изучить так называемый коллективный  иммунитет - значит, определить динамику развития эпидемии, говорят специалисты, а главное - это спрогнозировать ее окончание. Массово тестировать на антитела уже начали москвичей. Практику масштабных исследований постепенно распространяют и на другие регионы. 

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