Песков: в Роспотребнадзоре готовы разъяснить данные по низкой смертности россиян от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят ничего необычного в данных, указывающих на низкую смертность россиян от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что Роспотребнадзор в любое время ответит на все вопросы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если они возникнут.

Причиной подобного заявления стала позиция организации, усомнившейся в правдивости низкого числа летальных исходов в сравнении с количеством проведенных в стране тестов. Об этом ранее заявил глава программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.

«Я все-таки надеюсь, что наши эпидемиологи дадут соответствующее разъяснение. Я вам не могу разъяснить, тем более что это опять же, даже с учетом этой разницы в данных, которые, может быть, вызваны методикой подсчета, в целом абсолютно не меняет картину», - прокомментировал тему Песков.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что масочный режим сохраняется по всей территории России. Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что до появления вакцины гражданам необходимо самостоятельно уделять внимание своей безопасности.