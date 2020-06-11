«Это нечто!»: Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon
Известный американский изобретатель и глава компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью руководителя корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина о недавно прошедшем пуске пилотируемого корабля Crew Dragon на МКС и значимости этого события для международной космической миссии.
«Это нечто!», - отметил Маск под постом журналиста издания Ars Technica Эрика Бергера в Twitter, ссылающегося на статью Рогозина.
Предприниматель также рассказал, что на создание кислородно-метанового двигателя Raptor, разрабатываемого компанией SpaceX, его сподвигли достижения советской космической промышленности 80-х годов в данной области. В то же время Маск уточнил, что Raptor имеет больший импульс.
Ранее сообщалось, что американская компания в работе над организацией запуска Crew Dragon на Международную космическую станцию прибегала к использованию российских комплектующих.