«Это нечто!»: Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon

Известный американский изобретатель и глава компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью руководителя корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина о недавно прошедшем пуске пилотируемого корабля Crew Dragon на МКС и значимости этого события для международной космической миссии.

«Это нечто!», - отметил Маск под постом журналиста издания Ars Technica Эрика Бергера в Twitter, ссылающегося на статью Рогозина.

Предприниматель также рассказал, что на создание кислородно-метанового двигателя Raptor, разрабатываемого компанией SpaceX, его сподвигли достижения советской космической промышленности 80-х годов в данной области. В то же время Маск уточнил, что Raptor имеет больший импульс.

Ранее сообщалось, что американская компания в работе над организацией запуска Crew Dragon на Международную космическую станцию прибегала к использованию российских комплектующих.