Песков рассказал о планах Путина на День России

Президент РФ Владимир Путин в День России, 12 июня, примет участие в церемонии подъема флага России на Поклонной горе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент примет участие в церемонии подъема государственного флага России на Поклонной горе», - отметил Песков.

По его словам, Путин также вручит медали Героям труда России. При этом концерт на Красной площади, который пройдет вечером 12 июня, президент посещать не будет.