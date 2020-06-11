Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске
Смирнов арестован на 1 месяц и 21 день.
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Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске Павла Смирнова на 1 месяц и 21 день по делу о разливе топлива. Соответствующее решение было оглашено сегодня, 11 июня.
«Арестован на один месяц и 21 день, до 31 июля включительно», - говорится в сообщении пресс-службы Красноярского краевого суда.
Ранее сообщалось, что сотрудники СК задержали руководство норильской ТЭЦ-3 - директора, его заместителя и главного инженера - по делу о разливе нефтепродуктов в Норильске. Все они подозреваются в нарушении правил безопасности на объекте.
По версии следствия, резервуар, в котором хранилось дизельное топливо, требовал капитального ремонта. Экспертиза подтвердила его аварийное состояние, но цистерну продолжали использовать.