Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске Павла Смирнова на 1 месяц и 21 день по делу о разливе топлива. Соответствующее решение было оглашено сегодня, 11 июня.

«Арестован на один месяц и 21 день, до 31 июля включительно», - говорится в сообщении пресс-службы Красноярского краевого суда.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК задержали руководство норильской ТЭЦ-3 - директора, его заместителя и главного инженера - по делу о разливе нефтепродуктов в Норильске. Все они подозреваются в нарушении правил безопасности на объекте.

По версии следствия, резервуар, в котором хранилось дизельное топливо, требовал капитального ремонта. Экспертиза подтвердила его аварийное состояние, но цистерну продолжали использовать.