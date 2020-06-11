«Я отказался защищать Ефремова»: адвокат Добровинский о ДТП с участием актера

Адвокат Александр Добровинский заявил, что отказался защищать в суде актера Михаила Ефремова, потому что знает, как ему уйти от ответственности.

«Я ответил “нет” человеку, который звонил и спрашивал меня, могу ли я представлять интересы Ефремова, потому что я хорошо знаю, как сделать так, чтобы он ушел от наказания», - рассказал адвокат.

По его словам, зная способ ухода от ответственности в данной ситуации и представляя возможное развитие событий, Добровинский принял предложение семьи погибшего водителя Сергея Захарова представлять их в этом процессе, передает радио «Комсомольская правда».

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы, в ходе которого погиб водитель Сергей Захаров.

Ранее в Институте имени Склифосовского в Москве началась церемония прощания с погибшим. Почтить память Сергея Захарова собрались друзья и близкие родственники - жена и сын.