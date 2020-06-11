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«Клинические маски»: врач назвал визуальные признаки заражения COVID-19

Кирилл Васин
12:01 11.06.2020
Эксперт подчеркнул, что коронавирус точно может определяться только при серьезных инструментальных обследованиях, в первую очередь - компьютерной томографии легких.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал «Звезде» о внешних признаках заражения коронавирусом, которые встречаются у инфицированных.

По его словам, существуют так называемые «клинические маски», которые описали недавно московские патологоанатомы.

«Среди них есть так называемая “кожная маска”, то есть это состояние, когда внешние признаки, которые являются зеркалом внутренних признаков, отражены на коже», - рассказал Эдигер.

По словам специалиста, иногда они выражаются в виде точечных кровоизлияний, но гораздо чаще проявляются в виде покраснения кожи кистей рук с нечеткими границами, а также нижней трети голени, ступней с синюшно-багровым оттенком. Иногда сыпь носит характер розово-красноватых пятен.

«Важно следующее: нельзя сказать, что эти вещи характерны только для COVID-19, но здесь они встречаются достаточно часто - от 5 до 15% заболевших их имеют. Все остальные клинические признаки минимальны», - заметил эксперт.

Эдигер подчеркнул, что коронавирус точно может определяться только при серьезных инструментальных обследованиях, в первую очередь - компьютерной томографии легких.

Ранее врач-патологоанатом отметил «главные мишени» COVID-19. По его словам, ими становятся эритроциты, эндотелии сосудов, легкие и эпителии кишечника.

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