СМИ: в разгар протестов у Белого дома Трамп укрылся в бункере

Во время протестов у Белого дома президент США Дональд Трамп спрятался в подземном бункере в центре Вашингтона. Об этом пишут The New York Times и CNN.

По их данным, американский лидер укрылся там вместе со своей супругой Меланией и сыном Бэрроном в ночь на субботу, 30 мая. В бункере Трамп провел около часа.

NYT отмечает, что это произошло после того, как президент США был застигнут протестующими врасплох: они собрались у Белого дома, стали устраивать поджоги и пытались прорваться к резиденции президента. Согласно протоколу, секретная служба настояла на укрытии в бункере.

В самом Белом доме не прокомментировали эту информацию, заявив, что речь идет о безопасности главы государства.

Ранее, по данным изданий, в этом бункере в день террористических атак 11 сентября 2001 года на время укрывались тогдашний президент США Джордж Буш и вице-президент Дик Чейни.

Протесты в США, которые охватили уже более 30 городов, начались после того, как 25 марта в результате грубого ареста скончался чернокожий охранник ночного клуба в Миннеаполисе Джордж Флойд.