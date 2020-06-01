Минздрав: эффективность препарата «Авифавир» от COVID-19 составляет 90 процентов

В ходе проведенных испытаний эффективность препарата «Авифавир» от коронавируса составила около 90 процентов. Об этом заявил заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Это лекарство, отметил эксперт, планируют исследовать более чем на 300 пациентах. Сейчас препарат испытали на себе уже 188 человек.

«Исследование предполагается быть очень масштабным, более 300 пациентов, если быть более точным, 330 пациентов должны быть включены в исследование», - сказал Чуланов.

Первый этап испытаний включает в себя подбор оптимальной дозировки. На втором этапе медики оценят эффективность и безопасность препарата.