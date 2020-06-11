МИД РФ не исключает выкупа Россией у Чехии памятника Коневу

В России не исключают возможности выкупа памятника советскому маршалу Коневу, демонтированному в Праге, однако данная мера рассматривается, как крайняя. Об этом сообщил первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов.

«Решение властей района Прага-6 о том, чтобы после демонтажа памятника, по сути, "упрятать" его в каком-то депозитарии с последующим размещением в несуществующем музее считаем глумлением над памятью об освободителях Праги», - приводит РИА Новости его слова.

Дипломат напомнил об ответственности властей Чехии строго выполнять положения российско-чешского Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года, закрепившего взаимные обязательства по охране воинских памятников на территории двух стран. Решении снести монумент и перенести его в музей он назвал глумлением над памятью освободителей Праги.

В мае глава МИД России Сергей Лавров призвал власти Чехии восстановить памятник согласно Договору о дружественных отношениях. Министр заявил, что чешской стороне придется объяснить, как они собираются исправить ситуацию с монументом.

Памятник маршалу Коневу власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту публичного осквернения символов воинской славы России.