Синоптик рассказал о погоде в Москве в День России

В День России, 12 июня, в Москве ожидается облачность, ливни, грозы, возможен град. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, 12 июня по территории столичного региона будет проходить активный холодный атмосферный фронт.

«Он затянет небо плотными облаками, станет причиной дождей ливневого характера, местами с грозами. В отдельных районах не исключен град», — отметил специалист.

По его словам, температура воздуха в День России будет не столь жаркой, в дневные часы в центре столицы столбики термометров покажут 24-26 градусов выше нуля, по области будет фиксироваться от 22 до 27 градусов тепла.

Также усилится ветер северо-восточного направления, его скорость составит 5-10 м/с, с порывами при грозах. Атмосферное давление, по словам эксперта, останется в пределах нормы.

День России отмечается в стране с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. Он является праздничным нерабочим днем.