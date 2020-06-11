Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Синоптик рассказал о погоде в Москве в День России

Кирилл Васин
11:30 11.06.2020
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос», 12 июня по территории столичного региона будет проходить активный холодный атмосферный фронт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В День России, 12 июня, в Москве ожидается облачность, ливни, грозы, возможен град. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, 12 июня по территории столичного региона будет проходить активный холодный атмосферный фронт.

«Он затянет небо плотными облаками, станет причиной дождей ливневого характера, местами с грозами. В отдельных районах не исключен град», — отметил специалист.

По его словам, температура воздуха в День России будет не столь жаркой, в дневные часы в центре столицы столбики термометров покажут 24-26 градусов выше нуля, по области будет фиксироваться от 22 до 27 градусов тепла.

Также усилится ветер северо-восточного направления, его скорость составит 5-10 м/с, с порывами при грозах. Атмосферное давление, по словам эксперта, останется в пределах нормы.

День России отмечается в стране с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. Он является праздничным нерабочим днем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.06.2020, 01:34
Подготовка к Параду Победы в подмосковном Алабино: кадры с высоты птичьего полета
Дата11.06.2020, 05:00
Су-25СМ наносят удар по командному пункту условного противника в Киргизии: кадры учений
Дата09.06.2020, 13:16
В РФС утвердили даты возобновленных чемпионата и Кубка России
Дата10.06.2020, 14:46
Пара американских F-22 Raptor сопровождает российские «стратеги»: кадры из Ту-95МС
Дата10.06.2020, 13:05
Ракетный оскал: как маршал Баграмян сломал дамоклов меч ядерной угрозы США
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:40 В стране и мире
МИД РФ не исключает выкупа Россией у Чехии памятника Коневу
11:30 В стране и мире
Видео
Синоптик рассказал о погоде в Москве в День России
11:03 В стране и мире
Видео
ФСБ и МВД ликвидировали девять подпольных оружейных мастерских
10:58 Армия
Видео
Медцентр для больных COVID-19 в Бурятии начал принимать первых пациентов
10:44 В стране и мире
Видео
В отношении главы Норильска возбуждено дело о халатности
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названа группа крови, обладатели которой меньше подтверждены заражению COVID-19
Видео
«Вы признаете себя виновным?»: опубликованы кадры допроса Ефремова
Видео
Невообразимая глубина: опубликованы уникальные кадры «Витязя» со дна Марианской впадины
Видео
В Швеции назвали убийцу Улофа Пальме
Сознание COVID-19: названа причина проникновения коронавируса в мозг
Видео
В Приморье автомобиль на полной скорости «нырнул» в залив: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.