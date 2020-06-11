ФСБ и МВД ликвидировали девять подпольных оружейных мастерских

ФСБ совместно с МВД ликвидировали девять подпольных оружейных мастерских. Задержаны 28 россиян.

Нелегальные мастерские работали по всей стране - в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Бурятии, Алтайском, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях. Также незаконные предприятия функционировали во Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областях, а также в ЕАО.

Они переделывали охолощенные образцы оружия для боевого применения, в кустарных условиях изготавливали боеприпасы.

Сотрудниками ФСБ и МВД изъято 166 единиц оружия, среди которого, помимо автоматов Калашникова и современных винтовок и пистолетов, имеются образцы времен Великой Отечественной войны - пистолеты-пулеметы ППШ, ППС и МР-40, винтовки Мосина, немецкие пистолеты Люгера и маузеры.

Также были изъяты 14 детонаторов и наборы шнуров, почти 9 000 патронов и множество деталей огнестрельного оружия, а также 20 образцов холодного.