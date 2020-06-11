В Москве от коронавируса скончались еще 53 пациента
Всего за период пандемии COVID-19 были инфицированы более 490 тысячи человек.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
За последние сутки в Москве от коронавируса скончались 53 пациента, сообщает оперштаб.
Уточняется, что у каждого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - напомнили в специалисты в обращении.
По поседении данным, всего в России за время пандемии были заражены коронавирусом 493 657 человек, из которых 252 783 Вылечились, 6 358
скончались.