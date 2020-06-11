В отношении главы Норильска возбуждено дело о халатности

Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту о разливе нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Об этом сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, было установлено, что Ахметчин не принял должных мер по реагированию на ЧС и ликвидации ее последствий, будучи осведомленным о количестве разлитого топлива.

Петренко добавила, что глава Норильска не организовал координации деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации города, а также не проконтролировал состояние окружающей среды и не спрогнозировал развития и последствий ЧС.

Двадцать девятого мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива. В реки Амбарную и Дальдыкан попало около 20 тысяч тонн топлива.