В России за сутки подтверждены 8 779 случаев инфицирования COVID-19
Справились с болезнью за минувшие сутки 8 367 россиян.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
За сутки в 84 регионах России подтвердились 8 779 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 502 436 в 85 регионах. Такие данные приводит оперативный штаб.
Справились с болезнью за минувшие сутки 8 367 россиян.
Умерли за сутки 174 инфицированных. Всего от COVID-19 в стране скончались 6 532 человека.