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Российские больницы получили первую партию препарата «Авифавир» от COVID-19

Кирилл Васин
10:23 11.06.2020
Первые поставки получили медицинские организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга.
Российские больницы получили первую партию препарата «Авифавир» от COVID-19
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с группой компаний «ХимРар» объявил о поставке первой партии препарата «Авифавир» от COVID-19 в российские больницы.

Первые поставки получили медицинские организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга. Всего больницы страны получат 60 тысяч курсов препарата. При необходимости объем производства могут увеличить до двух миллионов курсов в год.

«Видим высокий спрос на «Авифавир» в России, ведутся переговоры о его поставках практически во все регионы страны. Также получили запросы на поставки «Авифавира» из более чем 10 стран», - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, результаты испытаний препарата позволяют считать его «одним из наиболее многообещающих в мире».

«Авифавир» маркируется цифровым кодом Data Matrix. Такая маркировка является аналогом паспорта лекарства, гарантирующим подлинность препарата и позволяющим отследить весь путь движения каждой упаковки.

«Авифавир» - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. В РФПИ отметили, что он доказал свою эффективность в клинических испытаниях, его действие направлено на блокировку механизмов размножения COVID-19. Об этом сообщается на сайте фонда.

Ранее глава РФПИ сообщил, что препарат будет бесплатным для россиян в рамках ОМС. Об этом он рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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