Легковушка влетела в остановку с людьми в Санкт-Петербурге

Вечером 10 июня в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Машина, проезжающая по территории Фрунзенского района, выехала на остановку и сбила трех стоящих на ней человек. Такую информацию предоставляет городское управление МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, авария случилась на проспекте Славы в районе дома №45 в 23.24 по московскому времени.

В настоящее время состояние пострадавших в ходе столкновения оценивается медицинскими специалистами. Детей среди них, по данным петербургского МЧС, нет.