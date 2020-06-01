Мишустин сообщил о готовности нацплана по экономике

Общенациональный план действий по восстановлению экономики готов и вскоре он будет представлен в президентскую администрацию. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям, выполнить его будет необходимо до конца следующего года. Сегодня план будет представлен в администрацию президента», - сказал глава кабмина в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин подчеркнул, что основная цель плана - выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов россиян на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья.