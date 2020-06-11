Подготовка к Параду Победы в подмосковном Алабино: кадры с высоты птичьего полета

На полигоне Алабино прошла совместная тренировка пеших расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. «Звезда» публикует эксклюзивное видео с квадрокоптера.

Отмечается, что в составе пешей колонны прошли более 40 парадных расчетов, в составе механизированной колонны - 232 единицы современной и перспективной военной техники, в числе которой: БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», танки Т-80БВМ и Т-90М, а также зенитные ракетные системы С-350 и С-400.

В воздушной части парада приняли участие 75 экипажей.

До 24 июня военнослужащим предстоит провести еще несколько тренировок в подмосковном Алабино и на Красной площади.