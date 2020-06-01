СМИ сообщили о задержании дочери мэра Нью-Йорка во время протестов

Дочь нью-йоркского мэра Билла де Блазио была задержана в Нью-Йорке во время масштабной протестной акции, вызванной гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после грубого задержания полицией. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на осведомленные источники.

По информации издания, 25-летнюю Кьяру де Блазио задержали на Манхеттене около 22.30 вечера по местному времени (5.30 мск) в субботу. Девушка вместе с другими протестующими блокировала движение на перекрестке двух улиц и была задержана после того, как демонстранты не отреагировали на требования стражей порядка освободить дорогу.

«Это была настоящая горячая точка, там жгли полицейские машины, люди кидали вещи и кричали, вступали в столкновения с полицией. В данном районе находились тысячи людей», - приводит газета слова собеседника.

Ряд американских городов охватили массовые беспорядки после того, как чернокожий мужчина Джордж Флойд погиб из-за слишком грубых действий сотрудников полиции во время задержания. В Сети была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, что блюстители закона надели на Флойда наручники и повалили его. Причем один из полицейских наступил задержанному коленом на шею. Мужчина на записи несколько раз сообщил, что ему трудно дышать. После этого инцидента он был доставлен в реанимационное отделение местной больницы, где в итоге скончался.