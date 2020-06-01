СК направил криминалистов на поиски пропавшей в Крыму шестилетней девочки

Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета направлены в Крым для оказания помощи в поисках пропавшей шестилетней девочки. Такое решение принял председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В сообщении СК сказано, что он потребовал принять все меры для установления местонахождения ребенка. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

О пропаже девочки в правоохранительные органы 31 мая сообщила ее бабушка. Днем в воскресенье ребенок вместе с отцом и его приятелем отправились на рыбалку. Пока взрослые распивали спиртные напитки, шестилетняя девочка осталась без присмотра. Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».