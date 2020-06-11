Подготовка к Параду Победы в Каспийске: кадры тренировки пешей и механизированной парадных колонн

Более 1100 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и свыше 500 представителей других силовых структур и ведомств приняли участие в тренировке военного парада в городе Каспийск Республики Дагестан.

Перед началом тренировки под руководством представителей командования Каспийской флотилии был проведен строевой смотр готовности участников к Параду Победы. У каждого участника проверили соответствие парадной формы одежды предъявляемым требованиям.

Вслед за пешим строем состоялся проезд механизированной колонны, в составе которой более 30 единиц образцов современной боевой техники и вооружения, включая зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», береговой ракетный комплекс «Бал», реактивные системы залпового огня «БМ-21 «Град-М», танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и т.д.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.