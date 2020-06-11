На юге Москвы в кафе загорелся подвал

В подвале кафе «Тангал» на юге Москвы началось возгорание, проводится эвакуация людей.

Уточняется, что кафе находится на улице Красного маяка, 15А, в этом же здании на первом этаже расположен супермаркет и хостел.

«Эвакуация людей проводится из хостела и магазина Пятерочка. Самостоятельно эвакуировались около 20 человек», - передает с места событий съемочная группа «Звезды».

На данный момент в подвале ресторана сильное задымление, однако очаг возгорания был найден, площадь пожара уточняется.



По словам представителей заведения, он был закрыт и посетителей в нем не было.