Бесконтактно и безопасно: как будет организовано голосование по поправкам к Конституции РФ

Во время предстоящего референдума проверять паспорта голосующих по поправкам к Конституции будут бесконтактно и с соблюдением необходимой дистанции.

Как рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова, на участках - а их будет организовано около сотни тысяч по всей стране - нанесут специальную разметку. Некоторые из них перенесут на открытый воздух. Кроме того, власти в период голосования по Конституции организуют масштабную систему видеонаблюдения, которое, к примеру, в столице будет функционировать круглосуточно.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля. С 25 июня официально стартует электронное голосование. К настоящему моменту на участие в дистанционном голосовании только от москвичей получено около 400 тысяч заявок.

Ранее, 5 июня, в столице страны была открыта онлайн-запись на участие в удаленном голосовании. Поданная заявка может быть отозвана, однако изменять мнение возможно не более раза в сутки.