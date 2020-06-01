Путин поручил внести в список пострадавших от коронавируса отраслей ж/д перевозки и водный транспорт

Президент России Владимир Путин поручил включить в перечень отраслей экономики, больше всего пострадавших из-за пандемии коронавируса, ж/д перевозки и внутренний водный транспорт. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Глава государства также распорядился выделить морским и речным круизным компаниям в 2020 году 320 миллионов рублей компенсаций по лизингу.

Также российский лидер поручил выделить в текущем году для РЖД 60,5 миллиарда рублей на БАМ и Транссибирскую магистраль, в том числе 30,5 миллиарда рублей, предусмотренных на 2021 год.