Путин поручил скорее решить вопрос с созданием особой экономической зоны в морском порту Оля

Правительство России должно ускорить решение вопроса о создании особой экономической зоны в районе морского порта Оля, расположенного на территории Астраханской области. Такое поручение дал Владимир Путин.

Президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина ответственным за указание, которое следует выполнить до 15 июня. Об этом сказано на сайте Кремля.

Морской порт в селе Оля находится в Лиманском районе Астраханской области. Он расположен в дельте Волги. Порт состоит из 11 причалов, в настоящее время строятся еще два. Пропускная способность грузовых терминалов составляет 1 580 тысяч тонн в год.

После создания портовой ОЭЗ, по подсчетам экспертов, грузопоток будет увеличен до 15 млн тонн в год. В настоящее время документы проходят согласование в федеральных ведомствах.