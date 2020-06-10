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Патрушев: страны Запада хотят дестабилизировать ситуацию в России

Кирилл Васин
09:40 10.06.2020
Помимо прочего, секретарь Совбеза подчеркнул политизированность спорта, где также, по его мнению, проводится кампания против российских атлетов.
Патрушев: страны Запада хотят дестабилизировать ситуацию в России
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что западные государства создают в России сеть некоммерческих НПО и общественных структур для дестабилизации ситуации в стране.

«Постоянно активизируется деятельность, ориентированная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. С этой целью на российской территории создается разветвленная сеть иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур», — отметил Патрушев.

По его словам, западные страны поддерживают деньгами несистемную оппозицию и самостоятельно подбирают и утверждают лидеров протеста. Также Патрушев считает, что они вмешиваются в российские выборы на всех уровнях.

Помимо прочего, секретарь Совбеза подчеркнул политизированность спорта, где также, по его мнению, проводится кампания против российских атлетов, затронул тему антироссийских санкций.

Патрушев отметил, что США и страны НАТО формируют для России образ врага и угрозы безопасности всего мира, для чего используют подконтрольные СМИ. Об этом он рассказал в интервью газете «Аргументы и факты».

Ранее Патрушев призвал не допустить фальсификации истории Великой Отечественной войны. По его мнению, только научные факты мешают Западу распространять ложь о войне.

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