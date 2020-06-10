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В Москве от COVID-19 вылечились еще 3 796 человек

Кирилл Васин
09:19 10.06.2020
Всего в столице болезнь победили 113 533 человека.
В Москве от COVID-19 вылечились еще 3 796 человек
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress

В столице после прохождения курса лечения от коронавируса вылечились еще 3 796  инфицированных. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 796 пациентов», - отметила Ракова.

По ее словам, всего в столице болезнь победили 113 533 человека.

Заместитель мэра отметила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний, с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.

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