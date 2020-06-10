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Якутию атаковали полчища комаров: видео

Кирилл Васин
08:46 10.06.2020
На кадрах видно, как мужчина показывает состояние своих хозяйственных построек: они полностью покрыты толстым слоем из комаров.
© Видео: Дмитрий Ефимчук, Вконтакте © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Миллиарды комаров наводнили Якутию. Они целиком занимают собой поверхности одноэтажных жилых домов и построек. Видео с атакой комаров очевидцы выложили в Сеть.

На кадрах видно, как мужчина показывает состояние своих хозяйственных построек: они полностью покрыты толстым слоем из комаров. Оператор проводит по стенам руками, оставляя за собой след, будто очищает их от грязи.

После этого мужчина показывает свои руки, целиком покрытые телами мертвых насекомых. Также огромное число комаров кружит в воздухе.

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