Якутию атаковали полчища комаров: видео

Миллиарды комаров наводнили Якутию. Они целиком занимают собой поверхности одноэтажных жилых домов и построек. Видео с атакой комаров очевидцы выложили в Сеть.

На кадрах видно, как мужчина показывает состояние своих хозяйственных построек: они полностью покрыты толстым слоем из комаров. Оператор проводит по стенам руками, оставляя за собой след, будто очищает их от грязи.

После этого мужчина показывает свои руки, целиком покрытые телами мертвых насекомых. Также огромное число комаров кружит в воздухе.