Ученые раскрыли тайну древней сибирской крепости

Российские и нидерландские ученые при помощи нового научного метода раскрыли тайну основания древней крепости Пор-Бажин в сибирской тайге.

Речь идет о новом радиоуглеродном методе. С его помощью стало известно, что огромная глинобитная крепость на острове в озере Тере-Холь была построена не в 757 году по приказу главы Уйгурского каганата, как считалось ранее, а на 20 лет позже.

Ученые пытались разгадать, почему крепость покинули сразу после возведения, и теперь им это удалось. Оказывается, Пор-Бажин основали при правителе Бегю-кагане, который принял манихейство.

Но позже случился переворот, правителя убили, и победившие последователи старой веры бросили ненужный памятник чуждой религии. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PNAS.