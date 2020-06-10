Попова: на всей территории России сохраняется масочный режим

Несмотря на постепенное ослабление коронавирусных ограничений необходимость носить медицинские маски остается на всей территории России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — отметила Попова.

По ее словам, в каждом регионе ограничения снимаются в той степени, в какой позволяет обстановка распространения COVID-19.

Она добавила, что вакцина от вируса еще не готова, поэтому россиянам необходимо самим заботиться о своем здоровье. Например, регулярно мыть руки или обеззараживать их антисептиками, носить маски в скоплениях людей, держать чистыми предметы вокруг себя.

«Надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами», — приводит слова главы Роспотребнадзора «Комсомольская правда».

Ранее Попова рассказала, что вторая волна пандемии коронавируса в России ожидается осенью. Она может оказаться тяжелее первой.