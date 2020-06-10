Ученый рассказал, могут ли антитела защищать от коронавируса

Ученые не обладают точными данными об инфицировании коронавирусом человека, уже переболевшего COVID-19. Об этом рассказал руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По его словам, предположения об эффективности антител, которые вырабатываются после того, как пациент переболел коронавирусом, можно делать пока лишь на основе историй болезни перенесших вирус, наиболее близкий к COVID-19. Речь идет о SARS-CoV-1.

«У людей, перенесших эту инфекцию, иммунитет сохранялся в среднем в течение около двух лет. Так что есть гипотеза, что и после нынешнего коронавируса может быть такая иммунная защита», — приводит слова ученого «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что из-за коронавируса у детей может развиться смертельно опасный синдром. К такому выводу пришли исследователи из Школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке.