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Ученый рассказал, могут ли антитела защищать от коронавируса

Кирилл Васин
07:57 10.06.2020
По словам специалиста, пока предположения об эффективности антител можно строить лишь на историях болезни людей, перенесших близкий по структуре к COVID-19 вирус.
Ученый рассказал, могут ли антитела защищать от коронавируса
© Фото: COVER Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Ученые не обладают точными данными об инфицировании коронавирусом человека, уже переболевшего COVID-19. Об этом рассказал руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По его словам, предположения об эффективности антител, которые вырабатываются после того, как пациент переболел коронавирусом, можно делать пока лишь на основе историй болезни перенесших вирус, наиболее близкий к COVID-19. Речь идет о SARS-CoV-1.

«У людей, перенесших эту инфекцию, иммунитет сохранялся в среднем в течение около двух лет. Так что есть гипотеза, что и после нынешнего коронавируса может быть такая иммунная защита», — приводит слова ученого «Комсомольская правда». 

Ранее стало известно, что из-за коронавируса у детей может развиться смертельно опасный синдром. К такому выводу пришли исследователи из Школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке.

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