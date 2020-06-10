Назван период наибольшей «заразности» коронавируса

Инфицированные COVID-19 сильнее всего распространяют заболевание в первые дни после заражения, когда у них, чаще всего, отмечаются лишь легкие симптомы. К такому выводу пришли исследователи ВОЗ.

«У людей больше вируса в организме в то время, когда у них только появляются симптомы», — отметила эпидемиолог ВОЗ Мария ванн Керхове.

По ее словам, проведенные в Германии и США предварительные исследования показывают, что наиболее заразны люди в первые 8-9 дней болезни, с легкими симптомами.

Она также отметила, что отмечаются случаи заражения COVID-19 от бессимптомных переносчиков. Более того, по некоторым оценкам, доля таких заражений может достигать 40%, пишет Reuters.

Ранее российские врачи обнаружили изменения в проявлениях коронавируса. Об этом рассказала главврач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.