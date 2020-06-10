Медстанция в сирийском Алеппо получила новые машины скорой помощи
От телефонного звонка до прибытия на вызов проходит всего 12 минут. По узким улочкам Алеппо, которые всегда заполнены транспортом, теперь перемещаются новые машины скорой помощи.
Машины оснащены всем необходимым, в том числе дефибрилляторами и аппаратом вентиляции легких.
Для Рами Араба работа врачом на скорой сейчас не представляет никакого труда. Все познается в сравнении, — во время уличных боев в Алеппо каждый день он и его коллеги доставляли в больницы до ста раненых от разрывов снарядов.
«Это было ужасно тяжело работать в таких экстремальных ситуациях, во время войны. На старых машинах, со старой аппаратурой. Нужны были исключительные навыки, чтобы помогать людям в таких обстоятельствах», — отмечает Араб.
По его словам, за годы боевых действий медработники забрали из-под обстрелов очень много раненых, сталкиваясь с постоянной нехваткой медицинского оборудования и медикаментов.
Его станция скорой помощи попала под артобстрел, восстановили недавно. Во время войны всего в ста метрах от нее была передовая. Это видно по уцелевшим старым машинам скорой помощи — со следами боевых действий, но готовых к новым вызовам.
Во время войны врачи жили прямо на станции, на выезды отправлялись по очереди. Не спали сутками, дежурили в разных районах города, чтобы быстрее успеть на помощь.
«В зону ответственности нашей станции входил и знаменитый коридор смерти “Бустан Эль Касер”. А теперь мы называем его район жизни. Потому что люди вернулись в свои дома и город снова оживает», — делится врач Муххамед Али Сакаль.
Сейчас, конечно, не так тяжело. Но все равно не хватает ни медиков, ни медикаментов. Тяжелых пациентов доставляют в госпиталь Эль-Рази.
«Правительство помогло нам закупить современное оборудование, а сейчас международные санкции мешают нам в ремонте этого оборудования, ведь все запчасти – импортные», — отметил главный доктор госпиталя Эль-Рази в Алеппо Майн Дома.
В госпитале очень много студентов и за последние годы их становится все больше. Выпускники вузов как можно скорее пытаются начать работу, профессия врача в Сирии одна из самых почетных.