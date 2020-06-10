Фильм «Унесенные ветром» исчез из каталога сервиса HBO Max из-за «расизма»

Стриминговый сервис HBO Max убрал из каталога доступных для просмотра фильмов оскароносную картину «Унесенные ветром» из-за «неподобающего» освещения темы расизма в американском обществе на фоне протестов после убийства полицейским Джорджа Флойда.

Отмечается, что кинокартину могут вернуть в HBO Max позднее, сопроводив примечанием о наличии в ней «противоречивых тем».

Как отмечает The Wall Street Journal, в «Унесенных ветром», получивших восемь «Оскаров» и признанных классикой американского кино, темнокожие рабы изображены довольными своим положением.





В США продолжаются погромы, протесты и поджоги после убийства бывшим полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Ранее стало известно, что для убийцы Флойда Дерека Чавена назначили залог в 1,2 миллиона долларов.



