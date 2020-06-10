Жара и кратковременный дождь: синоптики рассказали о погоде в Москве на 10 июня
В Московской области ожидается 25-30 градусов выше нуля.
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Жителей Москвы 10 июня ждет жаркая погода, возможны кратковременные дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
В столице днем воздух прогреется до 28-30 градусов тепла. Ночью температура может опуститься до 17 градусов выше нуля.
В Гидрометцентре рассказали, что скорость юго-восточного ветра составит 3-8 м/с, а атмосферное давление — около 750 мм ртутного столба.
В Московской области ожидается 25-30 градусов выше нуля днем и 15 — ночью.