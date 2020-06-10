Новейший американский авианосец вышел из строя

Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) был вынужден вернуться на базу из-за неисправности, обнаруженной во время тестового похода.

На корабле отказала новейшая система запуска авиации. Американские военные не смогли запускать самолеты из-за поломки электромагнитной катапульты EMALS, испытания которой проводятся с 2017 года.

Для исправления поломки атомный авианосец был вынужден вернуться в порт базирования в Норфолке, штат Вирджиния. Об этом сообщил «Интерфакс».

Ранее в Сети появилось видео испытательного полета американского самолета F-35C, который чуть не упал в воду после взлета с авианосца. Самолет успел набрать высоту в последний момент.



