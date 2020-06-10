Эйфелева башня вновь откроется для туристов 25 июня

В Париже для посетителей Эйфелева башня будет открыта с 25 июня, говорится на официальный сайте достопримечательности.

«Эйфелева башня вновь откроется для публики 25 июня 2020 года в 10 часов утра», - уточняется в сообщении.

Отмечается, что посещение разрешено только при наличии защитных масок. Также будет ограничено и количество посетителей.



Туристы смогут подняться до второго уровня, пользуясь только лестницами.



В связи с пандемией коронавируса в марте 2020 года Эйфелева башня была закрыта впервые на самый продолжительный период со времен Второй Мировой войны.