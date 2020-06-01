В Москве стартовал второй этап смягчения мер по коронавирусу

В Москве стартовал второй этап смягчения ранее принятых из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничений. Вместе с этим мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении масочного и перчаточного режимов. Это сделано для предотвращения обратного эффекта от послаблений.

С понедельника москвичи получили возможность выходить на улицу и гулять, возобновляют свою работу некоторые предприятия торговли и услуг. Тем не менее, ношение индивидуальных средств защиты остается обаятельным условием, уточнили в столичной мэрии. Использование перчаток также остается неукоснительным правилом при нахождении в общественных местах и в транспорте.

«На улице перчатки носить необязательно, а маски носить обязательно. В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, то нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете, то в маске, да, можно без перчаток», - уточнил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

С 1 июня свои двери откроют автосалоны и магазины непродовольственных товаров, в том числе и гипермаркеты. Работать объекты торговли будут с серьезными ограничениями, напомнил Немерюк.

Персонал будет обязан использовать маски и перчатки, обязательным будет соблюдение требований социального дистанцирования. Кроме того, охрана торговых центров получит право ограничивать количество присутствующих в торговых залах. Посетителей могут попросить подождать своей очереди на улице.