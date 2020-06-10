Около 1500 выпускников учебных центров РВСН отправились в войска воинским эшелоном

Выпускники учебных центров Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенных в городе Остров Псковской области и Капустином Яру Астраханской области, сдали выпускные экзамены и отправились для прохождения дальнейшей службы по призыву в войска воинским эшелоном.

Отмечается, что при подготовке воинского эшелона был проведен комплекс мероприятий по дезинфекции и санитарной обработке вагонов.

Все военнослужащие были обеспечены средствами индивидуальной защиты - медицинскими масками, антисептиками и перчатками. Перед отправлением воинского эшелона была проведена термометрия.

В соединения и воинские части РВСН для прохождения дальнейшей военной службы по призыву всего отправились около 1500 выпускников.

По прибытию личный состав будет размещен в специально оборудованных помещениях на 14-дневную самоизоляцию. После ее завершения новобранцы будут направлены в сводный батальон прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.