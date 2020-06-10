Кепка и вода с собой: кардиолог рассказал, как пережить жару

В жаркий период медицинские маски нет необходимости носить на открытом пространстве, так как они могут лишь навредить самочувствию и привести к к раздражению кожи лица. Такое заявление сделал израильский профессор-кардиолог Давид Лурье.

«В принципе, вирусу еще хуже в жару, чем нам, - отметил он.

Специалист указал, что этот способ защиты необходим лишь в случае, если вокруг находится большое число людей и нет возможности дистанцироваться.

Кардиолог объяснил, что сама по себе жара и солнце на территории Москвы не несет опасности, так как город расположен далеко от экватора. Однако для больных людей, таких как сердечники и пациенты с тяжелыми легочными заболеваниями, высокие температуры и духота могу быть очень вредны из-за создания дополнительной нагрузки на органы, функционирующие с отклонениями.

«Это надо иметь в виду. Может быть, даже оставаться в прохладном помещении», - цитируют профессора РИА Новости.

В качестве основных правил обеспечения собственной безопасности на жаре специалист назвал ношение головных уборов при прогулках под открытым небом и обильное питье. Последний способ облегчить перенос жарких дней известен всем жителям Израиля и является практически обязательным в период высоких температур. Воду нужно не только пить перед выходом но и обязательно иметь с собой.