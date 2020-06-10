Добровольцы Минобороны РФ помещены на изоляцию для подготовки к испытанию вакцины от COVID-19

Для участия в клинических исследованиях разработанной российской вакцины от коронавирусной инфекции пятьдесят военных добровольцев были помещены на 14-дневную изоляцию.

«Четвертого и девятого июня на 14-дневную изоляцию были помещены 50 военнослужащих добровольцев, среди которых 10 медицинских работников», - говорится в сообщении Минобороны.

Уточняется, что все участники проходят всестороннее медицинское обследование и будут допущены к испытаниям только после получения заключений специалистов о соответствии их здоровья всем необходимым требованиям.

Изоляция проводится перед началом вакцинации с целью исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу.

Отмечается, что группа гражданских добровольцев, изъявивших желание принять участие в клинических исследованиях, также размещается в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко.

Помимо этого, состояние всех добровольцев будет ежедневно контролироваться врачами ГВКГ - будут проводиться измерения артериального давления, пульса, термометрия,а также изучение ряда других специальных показателей.

Участниками испытания стали - офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в различных подразделениях войск РХБ защиты и медицинских учреждениях министерства обороны.

Испытания российской вакцины от COVID-19 проводятся совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.