В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 76 пациентов, у которых были положительные тесты на коронавирус и подтверждена пневмония. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о смерти 69 человек с коронавирусом. Таким образом общее число скончавшихся инфицированных пациентов увеличилось с 2 477 до 2 553 человек.

В общей сложности в России зарегистрировано 405 843 человек с коронавирусной инфекцией, из которых 180 791 в Москве. За весь период наблюдений в стране скончались 4 693 пациентов, выздоровели – 171 883 человека.